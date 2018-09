Löws schwieriger Neustart - 17 WM-Spieler im Aufgebot

Vor Spiel gegen Frankreich

München (dpa) - Joachim Löw wagt den Neustart. 68 Tage nach dem historischen Vorrunden-K.o. der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland versammelt der Bundestrainer am Montag das von ihm personell kaum veränderte DFB-Team in München erstmals wieder um sich.

