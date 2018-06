Los Angeles Lakers lassen NBA-Traum von Wagner wahr werden

Basketball-Profiliga

New York (dpa) – Für Basketball-Talent Moritz Wagner hat sich der Traum von der NBA erfüllt. Der 21-jährige Berliner wurde von den Los Angeles Lakers mit dem 25. Pick in der ersten Runde des diesjährigen NBA-Drafts ausgewählt. Wagner, der die vergangenen drei Jahre am US-College für die University of Michigan spielte, konnte sein Glück kaum fassen.

