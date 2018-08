Marcel Nguyen verpasst Medaille bei seinem EM-Jubiläum

European Championships

Glasgow (dpa) - Marcel Nguyen zuckte ein wenig mit den Schultern. Der Turner verpasste bei den Europameisterschaften in Glasgow am Boden bei seinem Jubiläum seine insgesamt achte EM-Medaille. An den Ringen turnte er als Sechster - fast wie erwartet - am Podest vorbei.

