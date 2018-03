Moment mal

Beim Namen Hassia, was auf Latein übrigens Hessen heißt, kommt uns eher gesundes Mineralwasser aus dem schönen Bad Vilbel in den Sinn. Aber der Gedanke, Ailton Gonçalves da Silva zur Binger Fußball-Vereinigung gleichen Namens nach Rheinhessen in die Verbandsliga zu holen, kann eigentlich nur die dramatische Konsequenz des Missbrauchs hochprozentiger Getränke sein. Wer auch immer auf die Schnapsidee gekommen ist, kleines dickes, gescheitertes, tragisches, klammes Ailton zur neuen Saison zu verpflichten, scheint es allerdings ernst zu meinen.

