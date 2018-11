Pannen-Start im Riesenslalom: Rebensburg setzt nun auf Speed

Riesenslalom

Killington (dpa) - Den unbefriedigenden Saisonstart im Riesenslalom muss Viktoria Rebensburg beiseiteschieben. Rang vier in Sölden vor einem Monat und nun das Aus in Killington am Samstag trotz jeweils bester Chancen auf einen Podestplatz passen nicht zum Saisonziel Riesenslalom-Kugel.

