Psychospielchen und blanker Wille: Der Kampf um die Krone

Ironman-WM auf Hawaii

Kailua-Kona (dpa) - Der verhinderte Top-Favorit Jan Frodeno will den Einpeitscher am Streckenrand geben, der Kampf der verbleibenden Triathlon-Giganten um den Blumenkranz auf Hawaii wird aber auch so erbittert genug.

