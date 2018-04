RB Leipzig will mit Franzosen-Duo Gegentor-Fluch besiegen

Europa League

Leipzig (dpa) - RB Leipzig will seinen Europapokal-Gegentor-Fluch endlich besiegen. Am besten mit einem Zu-Null-Sieg vor heimischer Kulisse will der deutsche Vizemeister im Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Marseille die Grundlage für den Einzug ins Halbfinale der Europa League schaffen.

