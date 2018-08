RB Leipzig gegen Luhansk gefordert

Europa League

Saporischschja (dpa) - Für RB Leipzig wird es ernst. Im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei FK Sorja Luhansk wollen sich die Sachsen heute (20.30 Uhr) in Saporischschja eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 30. August in Leipzig verschaffen.

