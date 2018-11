Rauch auf der Zielgeraden: Vettel verpasst Final-Sieg

Großer Preis von Abu Dhabi

Abu Dhabi (dpa) - Zum krönenden Abschluss der rauschenden Final-Party am Persischen Golf drehten Sebastian Vettel und Lewis Hamilton Seite an Seite rauchende Kringel in den Asphalt.

Copyright © mittelhessen.de 2018