Rechnerei: Kerber kämpft um Halbfinal-Einzug gegen Stephens

WTA Finals

Singapur (dpa) - Saisonende oder Halbfinale? Angelique Kerber steht bei den WTA-Finals am Freitag vor einer richtungsweisenden Partie. Die Weltranglisten-Zweite trifft in Singapur in ihrem letzten Gruppenspiel auf die Amerikanerin Sloane Stephens.

