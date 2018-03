Rießle wird zum Seriensieger in der Nordischen Kombination

Gesamtweltcup an Watabe

Klingenthal (dpa) - Fabian Rießle ist kurz vor dem Saisonende zum Seriensieger geworden. Mit seinem dritten Weltcup-Erfolg am Stück feierte der Schwarzwälder in Klingenthal nicht nur ein Novum in seiner Laufbahn.

