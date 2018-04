Rummenigge fordert: Kühlen Kopf und heißes Herz gegen Real

Heynckes mit großem Kader

Madrid (dpa) - Der FC Bayern München braucht für den Final-Einzug in der Champions League einen großen Halbfinal-Abend gegen Real Madrid. Man müsse einen heldenhaften Kampf liefern, um Erfolg zu haben, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Tag vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr).

