Schweinsteiger und Chicago mit Remis gegen New England

Major League Soccer

Foxborough (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS den zweiten Sieg in Serie verpasst. Für das Team aus Illinois reichte es gegen die New England Revolution nur zu einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

