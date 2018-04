Selke raubt Köln den Glauben - Neuer Coach bald klar

FC vor Abstieg

Berlin (dpa) - Die letzten Erstliga-Hoffnungen blieben zurück in der Hauptstadt. Der designierte Absteiger 1. FC Köln hat am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC nicht nur erneut einfältig und auch ein Stück unglücklich ein Spiel verloren - zum 19. Mal in dieser Spielzeit.

