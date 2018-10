Showtime in den USA: Vettel will Hamilton-Krönung verhindern

Formel 1 in Austin

Austin (dpa) - Die Krönung seines übermächtigen Widersachers beim PS-Spektakel in den USA will Sebastian Vettel noch einmal verhindern. «Wir werden weiterhin alles geben», kündigte der Ferrari-Star vor dem viertletzten Saisonrennen der Formel 1 an.

Copyright © mittelhessen.de 2018