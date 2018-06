Sorge um schwer verletzte Bahnrad-Weltmeisterin Vogel

Trainingsunfall

Cottbus (dpa) - Auch Stunden nach dem heftigen Trainingsunfall von Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ist weiterhin unklar, wie schwer die 27-Jährige an der Wirbelsäule verletzt wurde. In der Nacht drangen keine neuen Informationen zu ihrem Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit.

