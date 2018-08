Titelverteidigerin Stephens erneut im US-Open-Achtelfinale

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Mit ihrer bisher besten Leistung im Turnier hat sich Titelverteidigerin Sloane Stephens bei den US Open der Tennisprofis ins Achtelfinale gespielt. Die Amerikanerin siegte am Freitag 6:3, 6:4 gegen die einstige Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka.

