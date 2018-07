Tour-Gerangel: Greipel zurückgestuft - Tony Martin gestürzt

8. Etappe der Tour de France

Amiens (dpa) - Marcel Kittel fluchte nach der erneut verpassten Chance auf einen Etappensieg und trommelte wild an die Tür des Mannschaftbusses. Auch für Altmeister André Greipel lief die achte Etappe der 105. Tour de France am Samstag in Amiens nicht nach Wunsch.

