UEFA beschließt neuen Europacup-Wettbewerb

Ab Saison 2021/22

Dublin (dpa) - Die UEFA hat die Einführung eines weiteren Europacups beschlossen. Ab der Saison 2021/22 wird es neben Champions League und Europa League einen neuen Wettbewerb geben, an dem 32 Teams in einer Gruppenphase starten. Das beschloss das Exekutivkomitee des Kontinentalverbandes in Dublin.

