US Open: Pech für Petkovic - Struff in zweiter Runde

Grand-Slam-Turnier

New York (dpa) - Trotz einer großen kämpferischen Leistung hat Andrea Petkovic in der feuchten Mittagshitze von New York einen Favoritensturz bei den US Open knapp verpasst.

