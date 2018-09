US Open für Kerber vorbei: Aus gegen starke Cibulkova

Tennis

New York (dpa) - Die Jagd nach dem nächsten großen Titel ist für Angelique Kerber bei den US Open schon nach der dritten Runde vorbei. Die Wimbledonsiegerin, die vor zwei Jahren auch in New York triumphiert hatte, schied mit 6:3, 3:6, 3:6 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova aus.

