Vettel beendet in Shanghai Pole-Serie von Mercedes

Großer Preis von China

Shanghai (dpa) - WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel ist in der Formel 1 derzeit kaum zu stoppen. Der zweimalige Saisonsieger eroberte sich am Samstag in Shanghai die Pole Position für den Großen Preis von China.

Copyright © mittelhessen.de 2018