Vettel sauer: Räikkönen holt Pole für Ferrari in Monza

Großer Preis von Italien

Monza (dpa) - Sebastian Vettel rutschte in der letzten Kurve kurz in den Kies, dann musste er Kimi Räikkönen gratulieren. Mit der schnellsten Runde der Formel-1-Geschichte schnappte der finnische Altmeister beim Ferrari-Heimspiel in Monza seinem Teamkollegen Vettel den ersten Startplatz weg.

