Viel Arbeit im Urlaub: Favre soll BVB-Umbruch vorantreiben

Vertrag bis 2020

Dortmund (dpa) - Am Mittwoch brach Lucien Favre in den wohlverdienten Urlaub auf, doch an Entspannung war bei dem Schweizer nicht zu denken. Schon an Bord des Flugzeugs beschäftigte sich der 60-Jährige intensiv mit seinem neuen Trainer-Job bei Borussia Dortmund.

Copyright © mittelhessen.de 2018