Volle Europa-Konzentration von RB - Dann kann Bayern kommen

Rückspiel in St. Petersburg

Leipzig (dpa) - An das Topspiel gegen den FC Bayern verschwenden Spieler und Trainer von RB Leipzig noch keine Gedanken. 71 Stunden vor dem Duell mit dem Bundesliga-Spitzenreiter gilt die volle Konzentration dem möglichen erstmaligen Einzug in die Runde der besten Acht in der Europa League.

