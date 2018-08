«Willkommen im Team» - Zverev setzt offenbar auf Lendl

Neuer Tennis-Trainer

New York (dpa) - Aufmerksam schaut Ivan Lendl zu, wie Alexander Zverev zur Rückhand ausholt. Auf einem zweiten Foto steht der 21-jährige Zverev eingerahmt von der Tennis-Ikone und seinem Vater lächelnd vor dem Arthur-Ashe-Stadion, der großen Arena in New York.

