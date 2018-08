Zum 30. Mal Williams-Williams: Siegerin ist im Achtelfinale

US Open

New York (dpa) - Es ist eines der großen Duelle der Tennis-Geschichte und findet heute in New York schon zum 30. Mal statt: In der dritten Runde der US Open treffen die bald 37 Jahre alte Serena Williams und ihre 38-jährige Schwester Venus aufeinander.

