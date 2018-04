Zverev bringt deutsches Davis-Cup-Team in Spanien in Führung

6:4, 6:2, 6:2 gegen Ferrer

Valencia (dpa) - Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Team im Viertelfinale des Davis Cups in Spanien mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglisten-Vierte setzte sich in Valencia gegen David Ferrer mit 6:4, 6:2, 6:2 durch und holte damit den erhofften ersten Punkt.

