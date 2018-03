koehler

mm_innen_krq_k-2012-09-23 16:29:02.567

"I don’t like Mondays" (übersetzt: Ich mag keine Montage), sang Bob Geldof einst mit den Boomtown Rats. Anhänger prominenter Absteiger aus Deutschlands höchster Fußball-Klasse haben sich diesen Slogan schon an die Fahnen heften müssen. Mehr aus Verdruss denn aus Freude darüber, zu anderen Zeiten als die Großen der Szene feiern zu dürfen. Das Herz der ersten Bundesliga schlägt aber nunmal nicht an jenem ersten Tag einer neuen Arbeitswoche, sondern von Freitag bis Sonntag.

Copyright © mittelhessen.de 2012