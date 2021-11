Eistänzer Müller/Dieck werden Achte in Turin

Wurde Achte in Turin: Katharina Müller und Tim Dieck. Foto: Martin Meissner/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Martin Meissner/AP/dpa)

Turin - Die Dortmunder Eistänzer Katharina Müller/Tim Dieck sind beim Grand Prix in Turin auf Platz acht gelaufen. Für ihre Leistungen in den Rhythmischen Tänzen und in der Kür erhielten sie 158,97 Punkte.

Überlegen siegten die fünfmaligen Europameister Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron aus Frankreich mit 220,06 Punkten.

Zehnte wurde bei den Damen Nicole Schott. Die Essenerin belegte sowohl im Kurzprogramm wie in der Kür Rang zehn und kam auf 167,20 Punkte. Weltmeisterin Anna Scherbakowa war die überragende Läuferin. Die 17-jährige Russin brillierte in der Kür mit einem vierfachen Sprung sowie sieben Dreifachen. Mit 165,05 Punkten stelle sie eine persönliche Bestmarke auf und kam auf insgesamt auf 236,78 Punkte.

Bei den Männern gewann der japanische Vizeweltmeister Yuma Kagiyama mit 278,02 Punkten. Die chinesischen WM-Zweiten Wenjing Sui/Kong Han setzten sich mit 224,55 Punkten gegen ihre Landsleute Cheng Peng/Yang Jin (211,86) durch. Die EM-Siebten Annika Hocke/Robert Kunkel aus Berlin hatten ihren Start abgesagt.

