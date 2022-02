Herrmanns Olympia-Gold liegt unter dem Bett

Biathletin Denise Herrmann zeigt stolz ihre Goldmedaille. Foto: Angelika Warmuth/dpa (Bild: dpa) (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Zhangjiakou - Biathletin Denise Herrmann hat ihre Goldmedaille bei den Winterspielen in China in einer Box unter ihrem Bett im olympischen Dorf deponiert, muss sie aber öfters mal hervorholen.

«Es kommt ab und zu mal jemand vorbei und will das gute Stück in die Hand nehmen», sagte die Ex-Weltmeisterin in Zhangjiakou: «Mich würde es auch interessieren, wenn es jemand anderes gewinnt. Da will man schon mal schauen, wie das in real aussieht, nicht nur auf einem Bild oder per Vorstellungskraft.»

Immer vor Augen will die 33-jährige Sächsin die Medaille aber nicht haben. «Ich will es jetzt auch nicht so präsent haben, weil es steht noch einiges an. Da muss man die Spannung jetzt hochhalten. Ich hoffe, das gelingt mir gut», sagte Herrmann mit Blick auf den Sprint am Freitag (10.00 Uhr MEZ). Über 7,5 Kilometer bietet sich ihr die nächste Chance auf Edelmetall. Druck macht sie nicht aber nicht. «Ich will für mich einfach gute Wettkämpfe machen. Ich rechne nicht damit, dass ich in jedem Wettkampf Medaillen abräume», sagte Herrmann.

Am Montag hatte Herrmann mit Gold im Einzel alle überrascht. Das sei beim nächsten Rennen aber nichts mehr wert. «Im Biathlon ist jeder Wettkampf neu, da werden die Karten wieder neu gemischt», sagte die ehemalige Langläuferin vor dem Abschlusstraining. «Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man mit sowas im Rücken wieder am Start steht. Ich hoffe natürlich, dass sich das gut anfühlt und dass es sich vielleicht ein bisschen leichter laufen lässt.»

