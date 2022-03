Kramer holt Gesamtweltcup - Althaus Tagesdritte

Der Österreicherin Marita Kramer ist die Führung im Gesamtweltcup nicht mehr zu nehmen. (Bild: dpa) (Foto: Terje Bendiksby/NTB/dpa)

Oberhof - Österreichs Skispringerin Marita Kramer hat mit einem sechsten Platz in Oberhof ihren Triumph im Gesamtweltcup perfekt gemacht.

Die 20 Jahre alte Gelb-Trägerin schaffte es zwar nicht auf das Podium, ist einen Wettbewerb vor dem Saisonende aber nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. Die Olympischen Winterspiele von Peking hatte Kramer wegen einer Corona-Infektion unmittelbar davor verpasst.

Der Tagessieg ging an Sloweniens Olympiasiegerin Ursa Bogataj, die auf der Normalschanze 98 und 98,5 Meter sprang. Ihre Landsfrau Nika Kriznar und die Deutsche Katharina Althaus komplettierten das Podest. Althaus bejubelte im Auslauf lautstark ihren zweiten Sprung.

Für das Team von Bundestrainer Maximilian Mechler holten auch Pauline Heßler (10.), Anna Rupprecht (15.), Luisa Görlich (16.), Selina Freitag (21.) und Juliane Seyfarth (28.) Weltcup-Punkte. Am Sonntag steht das letzte Einzel dieses Winters auf dem Programm. Die eigentlich folgende Blue-Bird-Tour in Russland wurde wegen der russischen Invasion in die Ukraine gestrichen.

