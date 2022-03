Nach einer Schulterverletzung ist für Snowboarder Leon Vockensperger die Saison vorzeitig beendet. (Bild: dpa) (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Silvaplana - Snowboarder Leon Vockensperger hat sich bei einem Sturz im Training in Österreich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen.

Der 22 Jahre alte Rosenheimer fällt mehrere Wochen aus und verpasst demnach auch das Saisonfinale der Freestyler in Silvaplana, wie das deutsche Snowboard-Team mitteilte. In der Schweiz steht am 27. März noch ein Weltcup in der Disziplin Slopestyle an. Für Deutschland werden Leon Gütl, Noah Vicktor und Annika Morgan an den Start gehen.

