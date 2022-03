Snowboarderin Hofmeister gewinnt Gesamtweltcup und Teamevent

Ramona Hofmeister in Aktion. (Bild: dpa) (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Berchtesgaden - Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihre Saison mit einem erfolgreichen Finalwochenende auf dem heimischen Götschen gekrönt.

Einen Tag nach ihrem erneuten Triumph im Gesamtweltcup gewann die 25-Jährige an der Seite von Stefan Baumeister das abschließende Mixed-Teamevent. Im Finale setzte sich das deutsche Duo gegen Sabine Schöffmann und Alexander Payer aus Österreich durch. „Besser geht's nicht“, sagte Hofmeister im ZDF.

Am Vortag hatte die Athletin vom WSV Bischofswiesen Platz drei im Parallel-Slalom belegt und so zum dritten Mal nacheinander die alpine Gesamtwertung gewonnen. Sie sei „unfassbar stolz“, sagte sie. „Ich brauche auf jeden Fall noch Zeit, um das zu realisieren.“ Ein paar Freudentränen vergossen und ein Bier aufgemacht hatte sie da schon.

Bei den Männern teilten sich die zeitgleichen Andreas Prommegger aus Österreich und Edwin Coratti aus Italien den Sieg am Samstag. Der Erfolg im Gesamtklassement ging an den Südkoreaner Sang-ho Lee, der in Berchtesgaden Dritter wurde. Baumeister, der nur noch eine kleine Chance auf den Gewinn der großen Kristallkugel hatte, scheiterte im Viertelfinale. Genau wie Hofmeister gewann der 28-jährige Rosenheimer in diesem Winter aber die Disziplinwertung im Parallel-Riesenslalom.

Bei den Olympischen Winterspielen in China waren Hofmeister und Baumeister mit großen Ambitionen angetreten, hatten dann aber enttäuscht. „Ich glaube, das ist mein Jahr mit den meisten Hochs und Tiefs“, sagte Baumeister.

