Snowboarderin Morgan im olympischen Slopestyle-Finale

Zhangjiakou - Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat bei den Olympischen Winterspielen das Finale des Slopestyle-Wettbewerbs erreicht.

Die 19-Jährige belegte in der Qualifikation Rang zehn. Die besten Zwölf der insgesamt 30 Starterinnen zogen in die Läufe ein, in denen es am Sonntag (2.30 Uhr MEZ) um die Medaillen geht.

Nachdem sie im ersten Run gestürzt war, zeigte Morgan im zweiten mit 67,63 Punkten eine bessere Leistung. «Das ist bei mir Standard, dass ich es im ersten nicht lande, und dann im zweiten lande. Ich mache es offenbar immer gerne spannend für alle», sagte die Sportlerin vom SC Mittenwald. «Ich bin extrem erleichtert. Mental kann ich jetzt chillen. Morgen setze ich dann einen drauf.» Auf dem Kurs in Zhangjiakou fahren die Athletinnen über Geländer und Rampen und springen über eine kleine Hütte.

«Jetzt würde ich ihr wünschen, dass sie mit einer stabilen Leistung auch in die Top Ten kommt», sagte der Sportdirektor des deutschen Snowboard-Teams, Andreas Scheid, der Deutschen Presse-Agentur. «Annika ist noch sehr jung und das Niveau hier bislang höher als im Weltcup. Bei den Spielen 2026 ist sie dann im perfekten Alter.» Aber auch in dieser Saison überzeugte Morgan schon mit zwei Podestplätzen - einen holte sie in der Disziplin Big Air, den anderen vor drei Wochen im Slopestyle.

