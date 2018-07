Kathrin Klaas zum zweiten Mal Deutsche Meisterin

Die 34-Jährige aus Breitscheid, die für die LG Eintracht Frankfurt startet, erzielte am Samstag nach zwei ungültigen Versuchen im dritten Durchgang eine Weite von 66,08 Meter und gewann damit den Wettbewerb. Den Teilnehmerin machte der Dauerregen in Nürnberg während des Wettkampfs schwer zu schaffen. (vs)