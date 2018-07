Wetzlarer Kevin Kranz holt DM-Titel über 100 Meter Sprint

Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar kam in 10,28 Sekunden vor dem Titelverteidiger und deutschen Rekordler Julian Reus (Erfurt/10,32) ins Ziel, der zuletzt fünfmal in Serie gewonnen hatte. Dritter wurde Lukas Jakubczyk (Berlin) in 10,37 Sekunden. (red/dpa)