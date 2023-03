Erfolgreicher Auftakt in Mainz: DFB-Elf besiegt Peru

Zur zweiten Halbzeit kamen dann der Frankfurter Mario Götze sowie Leon Goretzka und Serge Gnabry ins Spiel. Das zuerst so ein bisschen vor sich hin plätscherte, bevor Gnabry per Seitfallzieher in Minute 60 für ein echtes Highlight sorgte. Der Ball donnerte an die Latte, diese Aktion hätte ein Tor verdient gehabt.