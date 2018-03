Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Limburg/Weilburg (red). "Gute Bildung - gute Chancen" ist das Motto einer kostenlosen Internet-Broschüre, die über aktuelle Entwicklungen des Arbeitsmarkts für Akademiker informiert. In welche Richtung hat sich der Arbeitsmarkt für Akademiker entwickelt? Wie stellt sich die Situation in den unterschiedlichen Fachrichtungen dar? Detaillierte Antworten auf diese Fragen sowie Einschätzungen und aktuelle Daten zu allen wichtigen akademischen Berufsgruppen gibt die neue Broschüre der Bundesagentur für Arbeit. Darauf hat jetzt die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar hingewiesen. Im Heft werde auch die Entwicklung der Erwerbstätigkeit und der künftige Bedarf an Akademikern beleuchtet. Zudem informiere die 108-seitige Studie über Arbeitslosigkeit sowie Arbeitskräftenachfrage unter akademischen Fachkräften. Die Broschüre gibt es kostenlos im Internet unter: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/Akademiker/Akademiker-Nav.html.