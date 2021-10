Goldpreise: Bei Schmuckverkauf zählt nur der Materialwert

Düsseldorf - Auch wenn manches Schmuckstück einen hohen künstlerischen oder ideellen Wert hat: Beim Goldverkauf spielt in der Regel nur der Materialwert eine Rolle. Handwerkskunst wird meist nicht vergütet, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wer Schmuck oder andere Wertsachen aus Gold veräußern will, sollte deshalb auf Gravuren achten.

Die Ziffern 333, 585 oder 750 verweisen auf den Goldanteil in Promille, erklären die Verbraucherschützer . Die Kennzeichnung 333 zeigt also beispielsweise an, dass ein Drittel des Gesamtgewichts aus Gold besteht. Die Zahl 750 gibt demzufolge an, dass 75 Prozent des Materials aus Gold besteht. Weisen die Schmuckstücke keine Gravur auf, können eine Scheideanstalt, örtliche Edelmetallhändler oder Juweliere bei der Wertermittlung helfen.