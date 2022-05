1 min

Günstige Vermietung an Geflüchtete ohne Steuernachteil

Sich mit einer stark verbilligten Miete großzügig zeigen, kann zwar eine nette Geste sein. Doch steuerlich hat es in der Regel Nachteile. Nicht so, wenn in der Wohnung ukrainische Geflüchtete leben.

Von dpa