Im Corona-Jahr mehr Geld für Weihnachtsgeschenke

Laut einer Befragung geben viele Bürger an, dieses Jahr mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben zu wollen.

Essen - Nach den Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie sind die Deutschen 2020 bei Weihnachtsgeschenken für ihre Lieben offensichtlich besonders großzügig, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Weihnachtsumfrage der privaten FOM-Hochschule in Essen.