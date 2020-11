Muss ein Erbe bei Untätigkeit des Notars reagieren?

Der Pflichtteilsberechtigte muss das notarielle Verzeichnis vom Erben verlangen. Was aber, wenn der Notar untätig bleibt?. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Koblenz - Wer enterbt ist, kann Pflichtteilsansprüche geltend machen. Hierzu wird er vom Erben zunächst Auskunft über den Nachlassbestand verlangen. Dabei verspricht eine notarielle Aufnahme des Nachlasses eine höhere Richtigkeitsgewähr.

Allerdings muss der Pflichtteilsberechtigte das notarielle Verzeichnis vom Erben verlangen. Was aber, wenn der Notar untätig bleibt? In diesem Fall ist der Erbe verpflichtet, alles in seiner Macht stehende zu tun, um den Notar zur ordnungsgemäßen Erstellung eines Nachlassverzeichnisses zu bewegen - mehr aber auch nicht, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz (Az.: 12 W 136/20), wie die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berichtet.