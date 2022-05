Urteil: Kein Recht auf Mitbestimmung bei Raucherpausen

Frankfurt am Main/Rostock – Rauchverbote in Arbeitsbetrieben bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des Betriebsrates. Doch legt der Arbeitgeber zusätzlich fest, dass die Belegschaft nur in den tariflichen Pausen zur Zigarette greifen darf, kann die Arbeitnehmervertretung kein Veto mehr einlegen. In diesem Sinne hat das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Az.: 5 TaBV 12/21) entschieden, auf das der Bund-Verlag , Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht, hinweist.