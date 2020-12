Verbraucherzentrale: «Grüne» Verpackungen oft irreführend

Düsseldorf - Bio-Milch im vermeintlichen Pappkarton oder Spülmittel in der Plastikflasche «Made for recycling»: Viele Konsumgüterhersteller werben inzwischen mit «grünen» Verpackungen um die Kundengunst. Doch seien die Verpackungen oft nicht so umweltfreundlich wie die Kunden aufgrund des Öko-Marketings glaubten, warnte am Montag die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen