Sparen in der Black Week: Ein Fest für Rabattjäger?

Wer sich zu den Schnäppchenjägern zählt, freut sich schon auf den Black Friday. Der Tag nach Thanksgiving ist das Highlight des Shopping-Winters. Das liegt daran, dass es am Black Friday besondere Deals und Aktionen zu entdecken gibt. Rabattjäger werden sicherlich auch wieder dieses Jahr am Black Friday sowohl im Handel vor Ort als auch online unterwegs sein und stöbern. Übrigens wird inzwischen die ganze Woche rund um den Black Friday voller Rabatte & Deals sein und trägt den Namen Black Week.

In den USA gehört der Black Friday und seit neuerdings auch die Black Week schon lange zu der Tradition. Aber mittlerweile hat die Sparwoche auch in Deutschland vor einigen Jahren Einzug gehalten. Der Black Friday fällt immer auf den vierten Freitag im November, dieses Jahr als am 27.11.2020. Die Black Week beginnt bereits am Montag. Die Shopping-Woche soll so langsam aber sicher das Weihnachtsgeschäft einläuten und vor allem viele Rabatte bringen.

Gerade auch in so schwierigen Jahren wie 2020 sind die Leute froh, wenn sie Weihnachtsgeschenke günstig bekommen oder sich selbst auch einmal einen kleinen Wunsch zu günstigeren Konditionen erfüllen können. Sicherlich lässt sich der Handel vor Ort dieses Jahr einige Überraschungen einfallen, da die Geschäfte doch ziemlich gebeutelt vom Frühjahr sind. Das Weihnachtsgeschäft muss es nun reißen. Daher ist mit vielen Rabatten und Black Week Deals zu rechnen. Für die Läden vor Ort kann man nur hoffen, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen kommt, obwohl es schon einige Kreise in Mittelhessen gibt, die an die Corona-Obergrenzen stoßen

„Die Black Week ist eh nur eine Mogelpackung“, „die Händler schrauben vorher die Preise hoch, um dann möglichst viel Rabatt ausweisen zu können“. Das sind einige Aussagen, die immer wieder im Umlauf sind. Aber ist das wirklich so? Oder sind das einfach nur Gerüchte und Mythen, an denen nichts dran ist?

Wir wollten es genauer wissen und haben uns daher an die Experten von dealbunny.de gewandt. Wer sollte es auch besser wissen, als die Sparexperten selbst? Unser Interview gestaltete sich wie folgt:

Frage 1: Eure Plattform läuft in der Black Week sicher heiß! Wo findet ihr die ganzen Rabatte?

Antwort von Dealbunny:

Wir haben viele Quellen für Deals. Unsere große Community sendet täglich Deals ein, über Mail, unser Upload-Formular oder auf unserer 1,3 Millionen Fan großen Social Media Community. Darüberhinaus haben wir über 1.000 Händler im Netzwerk, die uns regelmäßig die wichtigsten Infos zur Prüfung zukommen lassen. Und unser Redaktionsteam durchforstet zusätzlich die beliebtesten Online-Shops nach Tagesangeboten und Preisfällen.

Frage 2: Ist der Black Friday wirklich der Tag, an dem man die besten Deals bekommt? Oder sind die restlichen Tage der Black Week genauso gut?

Antwort von Dealbunny:

Als Deal-Seite ist bei uns täglich Zeit für die besten Sonderangebote. Die Konzentration ist bloß in der Black-Week am größten, da jeder Shop und jeder Händler teilhaben möchte. Früher war es wirklich ausschließlich der Freitag mit den besten Rabatten. Allerdings haben die Händler gemerkt, dass der Verbraucher massiv überfordert ist und haben letztes Jahr angefangen die Rabatte auf eine Woche auszudehnen.

Frage 3: Wer bietet die höheren Preisnachlässe – große Shops oder sind es manchmal auch kleinere Händler?

Antwort von Dealbunny:

Das ist abhängig von den Produkten. Stark nachgefragte Markenprodukte sind in der Regel bei größeren Händlern mit höheren Preisnachlässen erhältlich. Kleinere Shops können sehr hohe Rabatte oft nur auf eigene Produkte anbieten, wie z.B. ein kleiner Shop für Baby-Kleidung.

Frage 4: Gibt es auch unseriöse Praktiken in der Black Week? Und wie erkennt man diese?

Antwort von Dealbunny:

Die gibt es ganzjährig und auch zur Black Week natürlich. Dort wo Umsatz gemacht wird befinden sich immer schwarze Schafe. Erkennen kann man sie, in dem man die Shop URL prüft. Befindet man sich auf der Original URL des Shops oder handelt es sich um eine Nachahmung. Darüberhinaus soll ein Blick auf das Impressum geworfen werden und auf die Bewertungen des Shops. Steht überall -80% oder -90% in dem jeweiligen Angebot, sollte man alles genau prüfen.

Frage 5: Verlagert sich die Black Week immer mehr ins Internet? Seht ihr eine Entwicklung?

Antwort von Dealbunny:

Definitiv! Gerade jetzt zu Zeiten von Corona wird der Anteil der Online-Shoppenden steigen. Die große Vergleichbarkeit und die Bequemlichkeit von zu Hause bestellen zu können werden viele überzeugen. Alle Mittelhessen Leser laden wir herzlich dazu ein unser Gewinnspiel auf unserem Social Media Kanal mit hochpreisigen Produkten aufzusuchen.

Das Fazit zur Black Week

Nach unserem Interview waren wir um Einiges schlauer. Die Experten haben viele Mythen aus dem Weg geräumt und mit klaren Antworten reagiert. So wie es aussieht, ist die Black Week ein riesiges Fest für Rabattjäger. Schnäppchen sind in vielen Shops und Geschäften vor Ort die Regel, sodass die ganze Kundschaft von guten Konditionen profitieren kann.

Die Augen sollten die Leute dennoch offenhalten. Es kann auch passieren, dass Black Week Angebote dabei sind, die doch gar nicht so viele Rabatte mit sich bringen, wie kommuniziert wird. Wird beispielsweise der Rabatt auf die UVP angegeben, sollte jede Kundin/jeder Kunde genauer hinschauen. Die UVP ist ja kein Maßstab und daher auch weniger aussagekräftig darüber, wie hoch der Rabatt ausfällt.

Fest steht aber, dass jeder viel Geld beim Einkauf in der Black Week sparen kann. Da bietet es sich in der Tat an, zuzugreifen. So kann der Einkauf der Weihnachtsgeschenke besonders günstig werden. Aber auch dann, wenn ein eigener Wunsch erfüllt werden soll, bietet es sich an, auf die Black Week und besonders auf den Black Friday zu warten, um die Produkte noch günstiger zu erhalten.