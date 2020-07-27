Montag,
27.07.2020 - 00:00
2 min
Abgesichert ins Berufsleben starten
Junge Leute, die ins Berufsleben einsteigen, sollten auf vermögenswirksame Leistungen und auf drei Versicherungen setzen. Auch die Wohnungsbauprämie hilft.
Berufseinsteiger haben versicherungstechnisch einiges zu beachten.
(Foto: dpa)
I0ySH0WOERIBY01OFH5nVP0tGJy0VTEyoFOypaA0MJ4tFz9vVUA0MJkfMJ4tp2ywnPOdqJ5aMFOZMKI0MFOyozEaj7kfqTyaVTMcozShrzyyoTjtLKIzVTIcM2IhMFOTj7mQa2HhVRSfplOOLaAcL2uypaIhMlOmo2kfqTIhVUAcMFOuqJLtqzIlopB2M2Ihp3qcpzgmLJ1yVRkynKA0qJ5aMJ4tqJ5xVTS1MvOxpzIcVSMypaAcL2uypaIhM2IhVUAyqUcyov4tETyyVSqinT51ozqmLzS1pUYQcT1cMFOcp3DtMJyhVTIlp3EypvOGL2ulnKE0VUc1VTEyovOynJqyozIhVUMcMKVtI8BxozEyov4=
F3WuozgyoaMypaAcL2uypaIhMmbtEzImqTShM2ImqTIfoUEyVRWypaIzp2IcoaA0MJyaMKVtp2yhMPOgMJymqPOjMzkcL2u0qzIlp2ywnTIlqPOcovOxMKVtM2ImMKE6oTywnTIhVRglLJ5eMJ52MKWmnJAbMKW1ozphVRWynFOxMKVtF2Smp2Ihq2SboPOmo2kfqTIhVUAcMFOxMJ4tJaImLKE6LzIcqUWuMlOcoFOPoTywnlObLJWyov4tETyyp2IhVTIlnTIvqPOdMJEyVRgup3AyVTyhVTyhMTy2nJE1MJkfMKVtFZB2nTHt4bPGVUc3nKAwnTIhVTI0q2RtZPjlVTWcplNkYQHtHUWirzIhqPO2o20tDaW1qUEiMJyhn29goJIhYvORnJHtFZBxoTM0MFOxLKMiovOgqKAmVTEuplOYLKAmMJ5gnKEaoTyyMPOmMJkvp3DtLzI6LJufMJ4hVRIcovObo2uypvOnqKAuqUcvMJy0pzSaVTguoz4tp2ywnPOuqJMmVRcunUVtM2ImMJuyovO0MKIypvOuqKA3nKWeMJ4fVTIcovOKMJAbp2IfVUc1VTIcozIlVTsQiT5mqTyaMKWyovOYLKAmMFOeLJ5hVRqyoTDtp3OupzIhYvOOL2u0MJ4tp29foUEyVT1uovOxLJWynFOuqJAbVTS1MvOcozEcqzyxqJIfoTHtJaImLKE6oTIcp3E1ozqyovOxMKVtF2Smp2IhYvOUMKWuMTHtMfB8pvOdqJ5aMFOZMKI0MFOej7MhozIhVTgip3Eyozkip2HtHzIcp2IcoKOzqJ5aMJ4fVRI4qUWuraImL2wQiUAmMFO6qFOnLJuhLKW6qTgip3EyovOiMTIlVRWioaImpUWiM3WuoJ1yVTyhqTIlMKAmLJ50VUAynJ4h
DzIlqJMmqJ5zj6EbnJqeMJy0p3MypaAcL2uypaIhMmbtETyyVRWlnKAuoabtMTyyp2IlVSOioTywMFOcp3DtqzyyoTIhVTc1ozqyovOZMKI0MJ4tozywnUDtLzI3qKAmqP4t4bPrH3EuqTymqTymL2ttM2ImMJuyovOypaWynJAbMJ4tLJWypvNlAFODpz96MJ50VTIcozImVRWypaIzp2cunUWaLJ5aplOxnJHtHzIhqTHtozywnUDtnJ4tqz9foTIlVRqyp3IhMTuynKGvtWjfVUAuM3DtITuioJSmVRuyoaEmL2uyoPjtEzyhLJ56MKujMKW0MFOvMJxtMTIlVSMypzWlLKIwnTIlrzIhqUWuoTHtGz9lMUWbMJyhYIqyp3EzLJkyov4tETyyVRWynKElj6EaMFOej7MhozIhVUc3nKAwnTIhVQHjVUIhMPN5ZPOSqKWiVTygVR1iozS0VTWyqUWuM2IhYPOuLzIlVTEuplOUMJkxVTymqPOaqKDtnJ52MKA0nJIlqP4t4bPrETIlVSMypzk1p3DtMTIlVTIcM2IhMJ4tDKWvMJy0p2glLJM0VTS1MzqlqJ5xVTIcozIlVRglLJ5enTIcqPOiMTIlVTIcozImVSIhMzSfoUZtnKA0VTIcozImVTEypvOapfB2j590MJ4tMzyhLJ56nJIfoTIhVSWcp2yeMJ7vtWjtp2SaqPOVMJ50p2AbMJjhVREcMFODo2kcL2Htp29foUEyVT1uovOcoJ1ypvOynJ56MJkhVTSvp2AboTyyj59yovjtozywnUDtnJ4tF29gLzyhLKEco24toJy0VTIcozIlVRgupTy0LJkfMJWyoaA2MKWmnJAbMKW1ozpfVUqcMFOiMaDtLJ5aMJWiqTIhVUqcpzDh
FTSzqUOzoTywnUE2MKWmnJAbMKW1ozp6VRS1L2ttMJyhMFOjpzy2LKEyVRuuMaEjMzkcL2u0qzIlp2ywnTIlqJ5aVTqynZB2paDtraHtMTIhVUIhqzIlrzywnUEvLKWyovOJMKWmnJAbMKW1ozqmpT9fnJAyov4=
IzIlopB2M2Ihp3qcpzgmLJ1yVRkynKA0qJ5aMJ46VSAwnT9hVRWypaIzp2IcoaA0MJyaMKVtn8B2oz5yovOmnJAbVTIcovOznJ5uoaccMJkfMKZtHT9fp3EypvOuqJMvLKIyov4tFJ0tMKWmqTIhVSAwnUWcqUDtn29goJIhVUMypz3QgzqyoaA3nKWep2SgMFOZMJymqUIhM2IhVPuJGPxtnJ4tEaWuM2HhVREuLzIcVTguoz4tMTIlVRSlLzIcqT5ynT1ypvQvtWZtnzHtozSwnPOHLKWcMv0to2EypvOOpzWynKEmqzIlqUWuMlQvtWZtLzymVUc1VQDjVRI1pz8tnJ0tGJ9hLKDtraImj6E0rzkcL2ttraIgVRqynTSfqPOypzuuoUEyovjtqJ0tp2yyVTyhVTIcozIhVUAjMKccMJkfMJ4tIxjgH3OupaMypaElLJptraHtnJ52MKA0nJIlMJ4hVREiL2ttoaIlVUqyozyaMFOhqKE6MJ4tMTyyVRAbLJ5wMF4t4bPrETyyVRwQcTkzqTHtMTIlnzIhnJqyovjtMTyyVRShp3OlqJAbVTEupzS1MvObj6E0qTIhYPOmL2ufnJKQa2IhVTgynJ5yVSMypaElj6EaMFOuLhXNaPjtp2SaqPOVMJ50p2AbMJjhVRSlLzIcqT5ynT1ypvOej7MhozIhVRWuqF0fVRWuozfgVT9xMKVtEz9hMUAmpTSlpTmQcT5yVTWyraImL2u1p3AyovOfLKAmMJ4to2EypvOxnJHtIxjtraIlVSEcoTq1ozptMJyhMKZtETSloTIbMJ5mVUc1pvOWoJ1iLzyfnJIhMzyhLJ56nJIlqJ5aVTIcoaAyqUcyov4t4bPrEz9hMUAmpTSlMJ4tnKA0VTEuLzIcVTSgVTk1n3WuqTy2p3EyovjtLJ0tLzImqTIhVTIcM25yovOmnJAbVTYQgaWmMJ5aMJuuozEyoUEyVRyhMTI4Mz9hMUCvtWjfVUYQcUDtFTIhqUAwnTIfYt==
DKWvMJy0ozIboJIlp3Oupac1oTSaMGbtDzIcVT5cMJElnJqyovOSnJ5eo21gMJ4tn2ShovOxnJHtDKWvMJy0ozIboJIlp3Oupac1oTSaMFOho2AbVT9vMJ5xpzS1MvOeo21gMJ4hVSqypvOuoUZtH2yhM2kyVUqyozyaMKVtLJkmVQR3VQxjZPOSqKWiVUc1VUMypaA0MKIypz5xMKZtEJyhn29goJIhVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVTuuqPjtn2ShovOhMKIhVSOlo3cyoaDtMTIlVRWynKElj6EaMFjtMTyyVTIlVTyhVTIcozIhVRWuqKAjLKW2MKW0pzSaVT9xMKVtMTyyVSEcoTq1ozptMJyhMKZtFJ1go2WcoTyyozEupzkynTIhplOcoaMyp3EcMKW0YPOuoUZtJaIfLJqyVTIlnTSfqTIhYvORLKZtp2yhMPOgLKucoJSfVQDmVRI1pz8tnJ0tFzSbpv4tDzIcoFOTo25xp3AjLKWyovOfnJIaqPOxnJHtEJyhn29goJIhp2qlMJ56MFOvMJxtH2yhM2kyplOvMJxtZwNtZQNjVRI1pz8tnJ0tFzSbpv4tFTyypvOanJW0VTImVUAiM2SlVQVjVSOlo3cyoaDtJaIfLJqyVTS1MvOxnJHtMJyhM2I6LJufqTIhVRWynKElj6EaMFjtoJS4nJ1uoPN4ZPOSqKWiVTygVRcunUVh
I29boaIhM3AvLKIjpfBxoJyyBvOnqKCQcUE6oTywnPO6qKVtDKWvMJy0ozIboJIlp3Oupac1oTSaMFQvtWZtLJWypvOuqJAbVUoQgzkfnJptqJ5uLzwQcT5anJptMTS2o24t4bPGVTguoz4tMTyyVSqinT51ozqmLzS1pUYQcT1cMFOcovOTpzSaMFOeo21gMJ4hVREyovOmqTSuqTkcL2uyovOnqKAwnUImplOanJW0VTImVToQiUVtLJkfMFOGpTSlqzIlqUYQcTqyYPOxnJHtraIgVSccMJjtnTSvMJ4fVTIcozHtFJ1go2WcoTyyVUc1VTguqJMyovjtraHtpzIho3McMKWyovOiMTIlVUc1VTWuqJIhYt==
WEITERE INFOS
Weitere Infos zur Verbraucherfrage der Woche können per Fax-Sendeabruf unter 09001/ 2526655318 (1 Minute = 0,62 Euro) empfangen werden. Abonnenten erhalten die Langfassung zudem als kostenlosen PDF-Download auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Wirtschaft -> Verbrauchertipps.