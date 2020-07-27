Wirtschaft

Verbrauchertipps

mehr aus Verbrauchertipps
plus
Montag, 27.07.2020 - 00:00
2 min

Abgesichert ins Berufsleben starten

Junge Leute, die ins Berufsleben einsteigen, sollten auf vermögenswirksame Leistungen und auf drei Versicherungen setzen. Auch die Wohnungsbauprämie hilft.

Von Annette Jäger
Berufseinsteiger haben versicherungstechnisch einiges zu beachten. Foto: dpa

Berufseinsteiger haben versicherungstechnisch einiges zu beachten. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0ySH0WOERIBY01OFH5nVP0tGJy0VTEyoFOypaA0MJ4tFz9vVUA0MJkfMJ4tp2ywnPOdqJ5aMFOZMKI0MFOyozEaj7kfqTyaVTMcozShrzyyoTjtLKIzVTIcM2IhMFOTj7mQa2HhVRSfplOOLaAcL2uypaIhMlOmo2kfqTIhVUAcMFOuqJLtqzIlopB2M2Ihp3qcpzgmLJ1yVRkynKA0qJ5aMJ4tqJ5xVTS1MvOxpzIcVSMypaAcL2uypaIhM2IhVUAyqUcyov4tETyyVSqinT51ozqmLzS1pUYQcT1cMFOcp3DtMJyhVTIlp3EypvOGL2ulnKE0VUc1VTEyovOynJqyozIhVUMcMKVtI8BxozEyov4=
F3WuozgyoaMypaAcL2uypaIhMmbtEzImqTShM2ImqTIfoUEyVRWypaIzp2IcoaA0MJyaMKVtp2yhMPOgMJymqPOjMzkcL2u0qzIlp2ywnTIlqPOcovOxMKVtM2ImMKE6oTywnTIhVRglLJ5eMJ52MKWmnJAbMKW1ozphVRWynFOxMKVtF2Smp2Ihq2SboPOmo2kfqTIhVUAcMFOxMJ4tJaImLKE6LzIcqUWuMlOcoFOPoTywnlObLJWyov4tETyyp2IhVTIlnTIvqPOdMJEyVRgup3AyVTyhVTyhMTy2nJE1MJkfMKVtFZB2nTHt4bPGVUc3nKAwnTIhVTI0q2RtZPjlVTWcplNkYQHtHUWirzIhqPO2o20tDaW1qUEiMJyhn29goJIhYvORnJHtFZBxoTM0MFOxLKMiovOgqKAmVTEuplOYLKAmMJ5gnKEaoTyyMPOmMJkvp3DtLzI6LJufMJ4hVRIcovObo2uypvOnqKAuqUcvMJy0pzSaVTguoz4tp2ywnPOuqJMmVRcunUVtM2ImMJuyovO0MKIypvOuqKA3nKWeMJ4fVTIcovOKMJAbp2IfVUc1VTIcozIlVTsQiT5mqTyaMKWyovOYLKAmMFOeLJ5hVRqyoTDtp3OupzIhYvOOL2u0MJ4tp29foUEyVT1uovOxLJWynFOuqJAbVTS1MvOcozEcqzyxqJIfoTHtJaImLKE6oTIcp3E1ozqyovOxMKVtF2Smp2IhYvOUMKWuMTHtMfB8pvOdqJ5aMFOZMKI0MFOej7MhozIhVTgip3Eyozkip2HtHzIcp2IcoKOzqJ5aMJ4fVRI4qUWuraImL2wQiUAmMFO6qFOnLJuhLKW6qTgip3EyovOiMTIlVRWioaImpUWiM3WuoJ1yVTyhqTIlMKAmLJ50VUAynJ4h
DzIlqJMmqJ5zj6EbnJqeMJy0p3MypaAcL2uypaIhMmbtETyyVRWlnKAuoabtMTyyp2IlVSOioTywMFOcp3DtqzyyoTIhVTc1ozqyovOZMKI0MJ4tozywnUDtLzI3qKAmqP4t4bPrH3EuqTymqTymL2ttM2ImMJuyovOypaWynJAbMJ4tLJWypvNlAFODpz96MJ50VTIcozImVRWypaIzp2cunUWaLJ5aplOxnJHtHzIhqTHtozywnUDtnJ4tqz9foTIlVRqyp3IhMTuynKGvtWjfVUAuM3DtITuioJSmVRuyoaEmL2uyoPjtEzyhLJ56MKujMKW0MFOvMJxtMTIlVSMypzWlLKIwnTIlrzIhqUWuoTHtGz9lMUWbMJyhYIqyp3EzLJkyov4tETyyVRWynKElj6EaMFOej7MhozIhVUc3nKAwnTIhVQHjVUIhMPN5ZPOSqKWiVTygVR1iozS0VTWyqUWuM2IhYPOuLzIlVTEuplOUMJkxVTymqPOaqKDtnJ52MKA0nJIlqP4t4bPrETIlVSMypzk1p3DtMTIlVTIcM2IhMJ4tDKWvMJy0p2glLJM0VTS1MzqlqJ5xVTIcozIlVRglLJ5enTIcqPOiMTIlVTIcozImVSIhMzSfoUZtnKA0VTIcozImVTEypvOapfB2j590MJ4tMzyhLJ56nJIfoTIhVSWcp2yeMJ7vtWjtp2SaqPOVMJ50p2AbMJjhVREcMFODo2kcL2Htp29foUEyVT1uovOcoJ1ypvOynJ56MJkhVTSvp2AboTyyj59yovjtozywnUDtnJ4tF29gLzyhLKEco24toJy0VTIcozIlVRgupTy0LJkfMJWyoaA2MKWmnJAbMKW1ozpfVUqcMFOiMaDtLJ5aMJWiqTIhVUqcpzDh
FTSzqUOzoTywnUE2MKWmnJAbMKW1ozp6VRS1L2ttMJyhMFOjpzy2LKEyVRuuMaEjMzkcL2u0qzIlp2ywnTIlqJ5aVTqynZB2paDtraHtMTIhVUIhqzIlrzywnUEvLKWyovOJMKWmnJAbMKW1ozqmpT9fnJAyov4=
IzIlopB2M2Ihp3qcpzgmLJ1yVRkynKA0qJ5aMJ46VSAwnT9hVRWypaIzp2IcoaA0MJyaMKVtn8B2oz5yovOmnJAbVTIcovOznJ5uoaccMJkfMKZtHT9fp3EypvOuqJMvLKIyov4tFJ0tMKWmqTIhVSAwnUWcqUDtn29goJIhVUMypz3QgzqyoaA3nKWep2SgMFOZMJymqUIhM2IhVPuJGPxtnJ4tEaWuM2HhVREuLzIcVTguoz4tMTIlVRSlLzIcqT5ynT1ypvQvtWZtnzHtozSwnPOHLKWcMv0to2EypvOOpzWynKEmqzIlqUWuMlQvtWZtLzymVUc1VQDjVRI1pz8tnJ0tGJ9hLKDtraImj6E0rzkcL2ttraIgVRqynTSfqPOypzuuoUEyovjtqJ0tp2yyVTyhVTIcozIhVUAjMKccMJkfMJ4tIxjgH3OupaMypaElLJptraHtnJ52MKA0nJIlMJ4hVREiL2ttoaIlVUqyozyaMFOhqKE6MJ4tMTyyVRAbLJ5wMF4t4bPrETyyVRwQcTkzqTHtMTIlnzIhnJqyovjtMTyyVRShp3OlqJAbVTEupzS1MvObj6E0qTIhYPOmL2ufnJKQa2IhVTgynJ5yVSMypaElj6EaMFOuLhXNaPjtp2SaqPOVMJ50p2AbMJjhVRSlLzIcqT5ynT1ypvOej7MhozIhVRWuqF0fVRWuozfgVT9xMKVtEz9hMUAmpTSlpTmQcT5yVTWyraImL2u1p3AyovOfLKAmMJ4to2EypvOxnJHtIxjtraIlVSEcoTq1ozptMJyhMKZtETSloTIbMJ5mVUc1pvOWoJ1iLzyfnJIhMzyhLJ56nJIlqJ5aVTIcoaAyqUcyov4t4bPrEz9hMUAmpTSlMJ4tnKA0VTEuLzIcVTSgVTk1n3WuqTy2p3EyovjtLJ0tLzImqTIhVTIcM25yovOmnJAbVTYQgaWmMJ5aMJuuozEyoUEyVRyhMTI4Mz9hMUCvtWjfVUYQcUDtFTIhqUAwnTIfYt==
DKWvMJy0ozIboJIlp3Oupac1oTSaMGbtDzIcVT5cMJElnJqyovOSnJ5eo21gMJ4tn2ShovOxnJHtDKWvMJy0ozIboJIlp3Oupac1oTSaMFOho2AbVT9vMJ5xpzS1MvOeo21gMJ4hVSqypvOuoUZtH2yhM2kyVUqyozyaMKVtLJkmVQR3VQxjZPOSqKWiVUc1VUMypaA0MKIypz5xMKZtEJyhn29goJIhVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVTuuqPjtn2ShovOhMKIhVSOlo3cyoaDtMTIlVRWynKElj6EaMFjtMTyyVTIlVTyhVTIcozIhVRWuqKAjLKW2MKW0pzSaVT9xMKVtMTyyVSEcoTq1ozptMJyhMKZtFJ1go2WcoTyyozEupzkynTIhplOcoaMyp3EcMKW0YPOuoUZtJaIfLJqyVTIlnTSfqTIhYvORLKZtp2yhMPOgLKucoJSfVQDmVRI1pz8tnJ0tFzSbpv4tDzIcoFOTo25xp3AjLKWyovOfnJIaqPOxnJHtEJyhn29goJIhp2qlMJ56MFOvMJxtH2yhM2kyplOvMJxtZwNtZQNjVRI1pz8tnJ0tFzSbpv4tFTyypvOanJW0VTImVUAiM2SlVQVjVSOlo3cyoaDtJaIfLJqyVTS1MvOxnJHtMJyhM2I6LJufqTIhVRWynKElj6EaMFjtoJS4nJ1uoPN4ZPOSqKWiVTygVRcunUVh
I29boaIhM3AvLKIjpfBxoJyyBvOnqKCQcUE6oTywnPO6qKVtDKWvMJy0ozIboJIlp3Oupac1oTSaMFQvtWZtLJWypvOuqJAbVUoQgzkfnJptqJ5uLzwQcT5anJptMTS2o24t4bPGVTguoz4tMTyyVSqinT51ozqmLzS1pUYQcT1cMFOcovOTpzSaMFOeo21gMJ4hVREyovOmqTSuqTkcL2uyovOnqKAwnUImplOanJW0VTImVToQiUVtLJkfMFOGpTSlqzIlqUYQcTqyYPOxnJHtraIgVSccMJjtnTSvMJ4fVTIcozHtFJ1go2WcoTyyVUc1VTguqJMyovjtraHtpzIho3McMKWyovOiMTIlVUc1VTWuqJIhYt==
WEITERE INFOS
Weitere Infos zur Verbraucherfrage der Woche können per Fax-Sendeabruf unter 09001/ 2526655318 (1 Minute = 0,62 Euro) empfangen werden. Abonnenten erhalten die Langfassung zudem als kostenlosen PDF-Download auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Wirtschaft -> Verbrauchertipps.
Verbrauchertipps Wirtschaft Wirtschaftstipp
Kommentare
nach oben