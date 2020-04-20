Montag,
20.04.2020 - 00:00
2 min
Anlegen mit Megatrends
Im Depot sollte sich die technologische Zukunft widerspiegeln. Infrastrukturfonds trotzen der Corona-Krise vergleichsweise gut.
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