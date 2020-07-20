Montag,
20.07.2020 - 00:00
2 min
Baufinanzierung flexibel gestalten
Bei Einkommensänderungen sollte sich die Kreditrate für das Eigenheim anpassen. Wichtig: Schnell das Gespräch mit der Bank suchen.
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