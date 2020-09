Eltern posten für ihre Kinder: Fotos in Sozialen Medien

Voller Stolz teilen manche Eltern Fotos ihrer Kinder in Sozialen Netzwerken. Allerdings besitzen schon die Kleinsten das Recht am eigenen Bild. (Foto: dpa)

SÜDHESSEN - Ob auf dem Fußballplatz, auf dem Spielplatz oder einfach irgendwo so: Viele Eltern halten jeden (vermeintlich) wichtigen Moment der Kleinen mit der Handykamera fest. Meist, um das Foto nie wieder anzusehen. Aber dennoch werden unzählige Kinderbilder in den sozialen Medien, in Messangerdiensten oder im Internet verbreitet. Eltern machen sich dabei kaum Gedanken über die rechtlichen Leitplanken, die es aber gibt.

Insbesondere geht es dabei um das Recht des Kindes am eigenen Bild. Dieses Recht hat das Kind – streng genommen – bereits von der Geburt an. Das erste Foto im Kreißsaal fällt darunter. Das Recht am eigenen Bild üben die Eltern im Rahmen des Sorgerechts für ihr Kind aus und verpflichtet sie, im Interesse des Nachwuchses zu handeln. Wer dagegen verstößt, der kann bestraft werden.

Recht am eigenen Bild besteht von Geburt an

Mit Erreichen des 14. Lebensjahres wird im Regelfall davon ausgegangen, dass die Kinder „einsichtsfähig“ sind. Damit wird es dann für die Eltern nach allgemeiner Auffassung verpflichtend, das Einverständnis der Kinder einzuholen. Posten sie ein Foto ohne Einverständnis des Teenies, so können diese verlangen, dass das Foto gelöscht wird. Das Sorgerecht greift an dieser Stelle nicht mehr.

Allerdings empfehlen Juristen auf diesem Gebiet, die Kinder schon vorher miteinzubeziehen und zu fragen, ob überhaupt und welche Bilder von ihnen mit dem Netz geteilt werden dürfen. Das Bürgerliche Gesetzbuch sagt: „Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem verantwortungsbewussten Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.“ Die Kinder sollen also schon früh ein Gespür dafür entwickeln, welche Bilder sie mit wem teilen wollen.

Wird ein soziales Netzwerk genutzt, um alle in der Familie mit den neusten Bildern zu versorgen, so sollte dafür ein digitales Album verwendet werden, das per Passwort geschützt werden kann. So erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre „digitale Identität“ selbst zu formen. Und auf der anderen Seite bleiben die Bilder unter Verschluss.

Aber was droht bei einer unerwünschten Veröffentlichung? Ein Kind hat – gegebenenfalls vertreten durch die Eltern – Anspruch darauf, dass eine unerwünschte Veröffentlichung gelöscht wird. Dieses Recht besteht gegenüber der Person, die für die Veröffentlichung verantwortlich ist. Außerdem besteht Anspruch auf Herausgabe des Bildes sowie Anspruch auf Auskunft, wo, wie und an wen die Aufnahme verbreitet wurde. Und für die Zukunft besteht ein Unterlassungsanspruch. In besonders schweren Fällen der Persönlichkeitsrechtsverletzung, die die Intimsphäre verletzen, kann Anspruch auf eine Entschädigungszahlung bestehen. Theoretisch droht dem Verursacher auch Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Das gilt grundsätzlich unabhängig vom Alter des Kindes.